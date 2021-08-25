14 gölete 573 bin 500 adet sazan yavrusu bırakıldı
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14 gölete 573 bin 500 adet sazan yavrusu bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz - Haberler | Güncel

14 gölete 573 bin 500 adet sazan yavrusu bırakıldı İstanbul'daki 14 gölete toplam 573 bin 500 adet sazan yavrusu bırakıldı.

14 gölete 573 bin 500 adet sazan yavrusu bırakıldı

İSTANBUL - İstanbul'daki 14 gölete toplam 573 bin 500 adet sazan yavrusu bırakıldı. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bu senekiyle beraber 2015'den itibaren 1 milyon 87 bin yavru balığı bırakmış olduk. İnşallah amatör ve sportif balıkçılığa bir katkı sağlar" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için, su ürünleri kaynaklarının balıklandırılmasına devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu tesislerinde üretilen 573 bin 500 adet sazan balığı yavrularından 40 bin adeti dün İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Sabri İrfan Soysal ve teknik personeller ile sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla Arnavutköy ilçesinde yer alan Mavi Göl'e bırakıldı. Aynı gün içerisinde 533 bin 500 adet yavru sazan balığı da Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer, Silivri ve Şile'de bulunan 13 gölette balıkçılar ve vatandaşlara tarafından bırakıldı.

2015 yılından itibaren yürütmekte olunan balıklandırma projesi geçmiş yıllarda göletlere bırakıldığında balıklarla beraber şuan 1 milyon 087 bin 500 adete ulaştı. Türkiye'de biyoçeşitliliğinin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkan tanınması büyük önem arz etmektedir.

İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Yine bu sene 5 ilçemizde 14 göletimize de 573 bin adet sazan balığı bıraktık. Bu 5 ilçemiz; Arnavutköy, Silivri, Çatalca, Şile, Beykoz. Bu senekiyle beraber 2015'den itibaren 1 milyon 87 bin yavru balığı bırakmış olduk. İnşallah amatör ve sportif balıkçılığa bir katkı sağlar" dedi.

14 gölete 573 bin 500 adet sazan yavrusu bırakıldı
14 gölete 573 bin 500 adet sazan yavrusu bırakıldı
14 gölete 573 bin 500 adet sazan yavrusu bırakıldı
14 gölete 573 bin 500 adet sazan yavrusu bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz

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