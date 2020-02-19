: 14 ay daha kredi borcu ödeyeceği motosikleti çalındı

19.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:26

Ümraniye'de bir veteriner kliniği önünde park halinde edilen motosiklet çalındı. Sahibi motosikleti için 14 ay daha kredi borcu ödeyeceğini belirtirken, motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı 12 Şubat tarihinde saat 22.30 sularında Ümraniye'de meydana geldi. Burhan Akçaören'e ait 34 BEV 773 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz 1 kişi tarafından çalındı. Veteriner Kliniğinden çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Akçaören, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından bir şüphelinin kliniğin çevresinde gezerek gözetlediğini, fırsatını bulduğunda motosikleti sürükleyerek götürdüğünü tespit etti. Polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikletinin işten çıkacağı sırada çalındığını ifade eden Burhan Akçaören, "Ben sabah motorumu iş yerimin önüne her zamanki gibi bıraktım. Direksiyon kilidini kilitlemedim. Anahtarı üzerime aldım. Akşam saat 22.30'da biz burada iş yerimizin önünde kahve içiyorduk. Kahve içtikten sonra içeri girdik. Üstümü değiştirdim, mesaim bitmişti işten çıkacaktım. Bir baktım ki motor yok. Kamera kayıtlarına baktık. Hırsız burada 1 buçuk saat dolaşmış bizim içeri girmemizi beklemiş içeri girdikten sonrada motorun debriyaj kolunu sıkarak boşa alıp daha sonra aşağıya doğru çekip sürüklemiş. Aşağıda da kafasını kırıp çalıştırmış bunları başka görüntülerde görüyoruz. Bu şekilde olay 12 Şubat 22.30'da oldu. Polis olay ile ilgilendiğini söylüyor ama ben motorun Alemdağ Nişantepe Mahallesi'nde olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

14 AY DAHA KREDİ BORCU VAR

Burhan Akçaören konuşmasının devamında, "Motorun daha 14 ay kredisi var. Borçla aldım, hala borç ödüyorum. 14 ay daha kredi ödeyeceğim. Benim yıllarca sürecek emeğimi 5 dakika da çalıp götürebiliyorlar o yüzden çok bir şey söylemiyorum. 5 dakikalık şey ile insanların yıllar süren emeğini alıp götürebiliyorlar. Ben motoru 13 bin 500 liraya almıştım" diye konuştu.

"EMNİYET GÜÇLERİNİN HIRSIZI BULMASINI İSTİYORUZ"

Motosikleti ertesi gün gördüğünü belirten Burhan Akçaörenin arkadaşı Ünal Kaymaz, "Motoru çalındığı ertesi gün bir otomotiv şirketinin önünden geçerken gördüm. Yalnız motorun plastik aksanlarını sökmüşler, sonrasında peşinden koştuk ama adam köşeyi döndü ve hızla geçti. Rahatça gezebiliyor burada. Ben bir an önce emniyet ekiplerinden rica ediyorum. Devriye gezenlere, bekçilere siyah motor zaten belli motorun plakasını verdik. Şeklini şemalini kutusunun üzerindeki izleri verdik. Bunların hepsini söyledik. Bu hırsızı yakalamaları lazım. Hırsız bariz, gezerken bu çocuğun yıllarca emeğinin çalınmasını ve burada hayvan pisliklerini temizleyerek kazandığı emeğin çalınması da hırsızlığın başka boyutu bir an evvel emniyet güçlerinin motorumuzu getirmesini ve hırsızın da bulunarak gereken cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsız veteriner kliniğinin çevresinde geziniyor, etrafı kontrol ediyor, hızlıca motosikleti çevirdikten sonra sürükleyerek olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Kaynak: İHA

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