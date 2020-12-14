14 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı
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14 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı

14.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 06:47
14 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı

14 Aralık 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Payitaht Abdülhamid

01:30 Gönül Dağı

02:50 Diriliş Ertuğrul

04:25 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

05:05 Yok Olmadan Keşfet

05:20 Nirvana Alevler İçinde

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

07:00 Böyle Bitmesin

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

09:00 Seksenler

10:10 Diriliş Ertuğrul

11:00 Gönül Dağı

13:00 Yok Olmadan Keşfet

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

13:50 Benim Adım Melek

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

17:15 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Tövbeler Olsun

Kaynak: InterSinema.com

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