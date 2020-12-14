14 Aralık 2020 Show Yayın Akışı
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14 Aralık 2020 Show Yayın Akışı

14.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 06:47
14 Aralık 2020 Show Yayın Akışı

14 Aralık 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

00:15 Alev Alev

03:00 Çukur

03:15 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

05:45 Gülümse Yeter

06:00 Gülümse Yeter

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

10:00 Pazar Sürprizi

11:30 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

13:00 Ramo

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

20:00 Çukur

Kaynak: InterSinema.com

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