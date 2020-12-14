14 Aralık 2020 Show Yayın Akışı
14 Aralık 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
00:15 Alev Alev
03:00 Çukur
03:15 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
05:45 Gülümse Yeter
06:00 Gülümse Yeter
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
10:00 Pazar Sürprizi
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
13:00 Ramo
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
20:00 Çukur
Kaynak: InterSinema.com