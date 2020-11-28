Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
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Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek

28.11.2020 18:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:03

Son dakika haberine göre 13 yıllık babalık davasında şok gerçek Eski milletvekilinin babalık davası için açılan mezarından alınan örneklerin sonuçları belli oldu Açılan davada DNA profillerinin karşılaştırılması sonucu Akarca'nın, davacı F.E'nin yüzde 99.

13 yıllık babalık davasında şok gerçek

Eski milletvekilinin babalık davası için açılan mezarından alınan örneklerin sonuçları belli oldu

Açılan davada DNA profillerinin karşılaştırılması sonucu Akarca'nın, davacı F.E'nin yüzde 99.99 ihtimalle biyolojik babası olabileceği tespit edildi

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MUĞLA - 1961-1977 yıllarında Muğla milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca'nın babalık davası için açılan mezarından alınan örneklerin sonuçları belli oldu. DNA profilleri karşılaştırılması sonucu Akarca'nın, davayı açan F.E.'nin yüzde 99.99 ihtimalle biyolojik babası olabileceği tespit edildi.

1954 -1960 yıllarında Milas Belediye Başkanlığı, 1961-1977 yıllarında da Muğla Milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca'nın belediye başkanlığı ve milletvekilliği döneminde evinde hizmetli olarak çalışan H.U.'nun kızı F.E, 2007 yılında ölen ve yıllarca baba olarak bildikleri G.A'nın biyolojik babası olmayabileceği iddiasıyla mahkemeye başvurmuş, 2015 yılında adli tıp hekimi ve hakim gözetiminde G.A.'nın mezarı açılarak DNA örnekleri alınmıştı.

DNA örneği alınan G.A.'nın, yüzde 99,9 F.E'nin babası olmadığının belirlenmesi üzerine F.E., fiziksel benzerlik de bulunduğu iddiasıyla biyolojik babasının Rifat Adnan Akarca olabileceğini belirterek işlem yapılmasını istemişti.

1985 yılında arı sokması nedeniyle 63 yaşında yaşamını yitiren Akarca'nın Milas Şehir Mezarlığı'ndaki mezarı F.E'nin başvurusu üzerine Adli Tıp hekimi ve hakim gözetiminde feth-i kabir işlemine tabi tutularak 14 Ağustos 2020 tarihinde açıldı ve mezardan çıkan kemiklerden DNA örnekleri alındı.

Davacı F.E. ve annesi H.U.'ya ait kan örnekleri ile Rifat Adnan Akarca'ya ait kemik örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. F.E., annesi H.U. ve Akarca'nın DNA profilleri karşılaştırıldı. Elde edilen DNA sonuçlarına göre, Rifat Adnan Akarca'nın yüzde 99.99 ihtimalle F.E.'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi.

Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek
Son dakika haberleri: 13 yıllık babalık davasında şok gerçek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OKTAY ÇAYIRLI

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