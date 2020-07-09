13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
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BBC

13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü

ABD'nin Seattle kentinde tecavüz ettiği 13 yaşındaki öğrencisiyle hapisten çıktıktan sonra evlenen Mary Kay Letourneau adlı kadın öğretmenin 58 yaşında kanserden öldüğü açıklandı.

09.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:30

ABD'nin Seattle kentinde tecavüz ettiği 13 yaşındaki öğrencisiyle hapisten çıktıktan sonra evlenen Mary Kay Letourneau adlı öğretmenin 58 yaşında kanserden öldüğü açıklandı.

Tecavüz davası ve ilişkilerinin karşılıklı rızaya dayalı olduğunu söyleyen çiftin evliliği tüm dünyada yankı uyandırmıştı. 2005'te evlenen Letourneau ve Samoalı eski öğrencisi Vili Fualaau, geçen yıl boşanmıştı.

15 YAŞINDA 2 ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Letourneau, Fualaau'yla 1996'da ilişkisi başladığında 34 yaşındaydı. Fualaau ise ortaokul birinci sınıf öğrencisiydi. Çift, Fualaau 15 yaşına basmadan iki çocuk sahibi oldu.

Mary Kay Letourneau, o sırada evliydi. Kocası Fualaau ile ilişkisini öğrendikten sonra dava açtı ve 1999'da dört çocuklarının velayetini aldı.

UZAK DURAMADIĞI İÇİN HAPİS CEZASI OLDU

Letourneau, Seattle yakınlarındaki Highline'da bir okulda görevliydi. İkinci ve altıncı sınıfların derslerine giriyordu. 1997'de, ikinci derecede çocuk tecavüzü suçlamasını kabul ettiği davada kararı beklerken doğum yaptı. Üç ay hapis yattıktan sonra Fualaau'dan uzak durması yönündeki karara uymadığı için bu kez yedi yıl hapis cezası aldı. 1998'de hapse girdikten sonra kısa bir süre sonra çiftin ikinci bebeği dünyaya geldi.

13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü

KİTAPLA HİKAYELERİNİ ANLATTILAR

Aynı yıl Letourneau ve Fualaau birlikte "Un Seul Crime, L'Amour," (Tek Suçumuz Aşk) adlı bir kitap yazarak hikayelerini anlattı. Fualaau hiçbir zaman tacize uğramış hissetmediğini söylüyordu.

Letourneau, 2004'te hapisten çıktı. Mahkeme kararıyla o dönem 21 yaşında olan Fualaau'yu görmesi yasaktı. Letourneau kararı kaldırmak için açtığı davayı kazandı, çift 2005'te evlendi.

PİŞMAN DEĞİL

1972'de aşırı muhafazakar Amerikan Bağımsızlık Partisi'nin başkan adayı John Schmitz'in kızı olan Letourneau, başından itibaren ilişkilerini 'yasak aşk" tanımladı ve 2018'deki bir belgeselde "Çocuklarımın babası olduğu için, onunla evlendiğim için, o benim hayatımın erkeği olduğu için üzgün müyüm? Hayır" dedi.

Fualaau da ilişkilerini "gerçek bir aşk hikayesi" diye tanımladı.

13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
BBC
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