13 yaşındaki kıza tecavüz ettiler! Halk sokağa döküldü
09.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:52
Fransa'da 13 yaşındaki Julie isimli küçük kıza tecavüz ettikleri gerekçesiyle açığa alınan 20 itfaiyecinin görevlerine geri iade edildikleri öne sürüldü. Haberi duyan Fransızlar sokaklara döküldü. İşte ayrıntılar...
Fransa'da 2008 yılında 13 yaşındaki Julie'ye sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan itfaiye erleri görevlerine geri döndürüldü.
'ADALATSİZ' OLARAK DEĞERLENDİRDİLER
Fransa'da kadın hakları savunucuları 17 itfaiye erinin mesleklerine geri dönmesine tepki göstererek, yaşananları 'Adaletsizlik' olarak değerlendirdi.
Kaynak: Snob Magazin