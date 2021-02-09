13 yaşındaki kıza tecavüz ettiler! Halk sokağa döküldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

13 yaşındaki kıza tecavüz ettiler! Halk sokağa döküldü

09.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:52
13 yaşındaki kıza tecavüz ettiler! Halk sokağa döküldü

Fransa'da 13 yaşındaki Julie isimli küçük kıza tecavüz ettikleri gerekçesiyle açığa alınan 20 itfaiyecinin görevlerine geri iade edildikleri öne sürüldü. Haberi duyan Fransızlar sokaklara döküldü. İşte ayrıntılar...

Fransa'da 2008 yılında 13 yaşındaki Julie'ye sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan itfaiye erleri görevlerine geri döndürüldü.

'ADALATSİZ' OLARAK DEĞERLENDİRDİLER

Fransa'da kadın hakları savunucuları 17 itfaiye erinin mesleklerine geri dönmesine tepki göstererek, yaşananları 'Adaletsizlik' olarak değerlendirdi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Feyza Aktan Acun Ilıcalı Selami Şahin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Tolga Ciğerci
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiler! Halk sokağa döküldü - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 16:00:48. #1.15#
title