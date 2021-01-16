13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı
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13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı

16.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:06
13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı

İZMİR'in Konak ilçesinde, cep telefonu satışı yapılan iş yerinin kepengini levye ile açıp, vitrindeki 3 cep telefonunu alıp, kaçan M.A. (13), polis ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, cep telefonu satışı yapılan iş yerinin kepengini levye ile açıp, vitrindeki 3 cep telefonunu alıp, kaçan M.A. (13), polis ekiplerince yakalandı. 

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki telefoncu dükkanından alarm gelmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerine gelen ekipler, kepengin levye ile açıldığını gördü.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, iş yerine M.A. adlı şüphelinin girdiği belirlendi. M.A., kısa süre sonra çaldığı toplam 20 bin lira değerindeki 3 cep telefonu ile yakalandı. Gözaltına alınan M.A., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

 


- İzmir
13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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