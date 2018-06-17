13 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Sebep Olup Kayıplara Karışan Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da 13 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olup kayıplara karışan ve polisin takibi sonucu yakalanan araç sürücüsü ile suçu üstlenmek isteyen arkadaşı adliyeye sevk edildiler.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde 10 Haziran Pazar akşamı saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Ortaokul 8. sınıfa geçen ve Samsun'un Çarşamba ilçesinde ikamet eden 13 yaşındaki Berkan Bozdağ, ailesi ile birlikte Samsun'daki halasına iftara gitti. İftarın ardından evin önünde semaver yakıp çay içmek isteyen aile fertlerinden Berkan Bozdağ'a plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç çarptı. Kimliği belirsiz sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, ağır yaralanan ve özel bir hastaneye ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Berkan Bozdağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 gün önce hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu çok sayıda güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek önce kazaya karışan aracın cinsini ve plakasını tespit etti ardından da 13 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsünün 36 yaşındaki Erdoğan D. olduğunu tespit etti. Erdoğan D. yakalanarak gözaltına alındı. Erdoğan D.'nin arkadaşı Mehmet A. da aracı kendisinin kullandığını söyleyerek suçu üstlenmek istedi. Çocuğu öldürüğünü öğrenen Mehmet A. kendisinin sürücü olmadığını belirtti. Cinayet bürosundaki sorgulanmaları tamamlanan Erdoğan D. ile suçu üstlenmek isteyen Mehmet A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN