13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu mu? Esra Ersoy açıkladı
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13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu mu? Esra Ersoy açıkladı

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu mu? Esra Ersoy açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Esra Ersoy, Bodrum'da bir otelde 13 yaşındaki çocuğun odasına girerek cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ersoy, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. İşte o açıklama...

Ciciş kardeşler olarak bilinen Ceyda - Esra Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy'un adı bir cinsel istismar olayına karıştı. Geçtiğimiz günlerde Ersoy'un Bodrum Türkbükü'ndeki bir otelde alkolün dozunu kaçırdığı ve gece geç saatlerde 13 yaşındaki bir çocuğun odasına girerek cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

İstismara maruz bırakılan çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine Esra Ersoy'dan şikayetçi oldular. Bunun üzerine Ersoy'un gözaltına alındığı iddia edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ersoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SUÇLU BENMİŞİM GİBİ GÖSTERİLDİ"

Esra Ersoy, konu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında; "Geçtiğimiz gün 20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım. Çocuk annesinden korkusundan olayı farklı anlatmış yaşı da küçük olunca sanki suçlu benmişim gibi gösterilmiş.

Ayrıca o sırada yanımda kardeşim Ceyda Ersoy bile yoktu. Basın mensubu arkadaşlardan lütfen böyle ciddi bir konuda biraz hassas olmalarını rica ediyorum" iddiasında bulundu.

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu mu? Esra Ersoy açıkladı
13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu mu? Esra Ersoy açıkladı
13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu mu? Esra Ersoy açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu söylenen Ciciş Esra kendini savundu: 20 yaşında gösteriyordu, ben istismara uğradım
13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu söylenen Ciciş Esra kendini savundu: 20 yaşında gösteriyordu, ben istismara uğradım
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13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu mu? Esra Ersoy açıkladı - Haberler Magazin
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