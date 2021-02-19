13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaradaki "Vurun" talimatı Murat Karayılan'dan gelmiş

Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edildiği olayın detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Askerlerimizi beklemedikleri anda karşılarında gören teröristlerin Murat Karayılan'a ulaştığı, onun da "Öldürün, kurtulmaya çalışın" şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Soylu da meclis kürsüsünde Karayılan'ı bin parçaya böleceklerini söylemişti.

Terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 vatandaşımız, Gara'da bir mağarada şehit edildi. Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan olay sonrası başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda isim sert mesajlar verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM'de milletvekillerine hitap ederek Gara'da sürdürülen operasyonuna ait detayları paylaştı.

"TESLİM OLMALARI YÖNÜNDE SÜREKLİ ÇAĞRI YAPILDI"

Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında vatandaşlarımızı kurtarmak ve teröristleri etkisi hale getirmek için Gara'ya saat 5.45'te hava hücum harekatı başlatıldığı belirtip, şunları söylemişti: "Alana özel kuvvet unsurlarımız helikopterle indi. İlk temasta 2 şehit ve bir yaralı verdik. Mağaranın içerisinden ateş edilip, el bombası atılıyordu. Askerlerimiz de gerekli karşılığı veriyordu. Teröristlere teslim olmaları yönünde sürekli çağrı yapıldı. Daha sonra mağara içinde ilerleme sırasında geçitlerin ve demir kapıların olduğu görüldü. İlerleme zor oldu.

HAREKATIN BAŞINDA ŞEHİT EDİLMİŞLER

Akşam saatlerine doğru birinci terörist 'Ateş etmeyin teslim olmak istiyorum' diyerek dışarı çıktı. İçeride 7 terörist, 12'si Türk vatandaşı 1'i yabancı 13 kişinin olduğu, 13 kişinin 05.45'te başlarına kurşun sıkılarak öldürüldükleri ifade edildi."

"ÖLDÜRÜN"

Bu noktada Türk askerlerinin operasyonuna karşı koyamayacağını fark eden teröristlerin can havliyle sözde örgüt başı Murat Karayılan'a ulaştığı öğrenildi. Karayılan'ın "Öldürün, kurtulmaya çalışın" emri sonrası infazların gerçekleştiği belirtildi.

SOYLU: KARAYILAN'I BİN PARÇAYA BÖLMEZSEK MİLLET YÜZÜMÜZE TÜKÜRSÜN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit haberlerinden sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıp, "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" ifadelerini kullanmıştı. Soylu, emri Karayılan'ı verdiğini doğrularcasına TBMM'de elindeki dosyayı sıkıp aynı cümleyi tekrarlamıştı.