13 Reasons Why konusu nedir? Ölmek İçin On Üç Sebep konusu nedir?

Ölmek İçin On Üç Sebep ya da İngilizce özgün adıyla 13 Reasons Why, Jay Asher'ın aynı adlı romanından Brian Yorkey tarafından Netflix için uyarlanan Amerikan gençlik web televizyon dizisidir. Dizideki olaylar, lise öğrencisi Clay Jensen (Dylan Minnette) ile okuldaki bazı kişilerce cesaretinin kırılması sonucu intihar eden arkadaşı Hannah Baker (Katherine Langford) etrafında dönmektedir. İntiharından hemen önce Hannah tarafından kaydedilen bir kutu dolusu kaset, Hannah'nın intihar edişinin on üç gerekçesini içermektedir.

Yorkey ile Diana Son, dizi sorumlularıdır. July Moon Productions, Kicked to the Curb Productions, Anonymous Content ile Paramount Television tarafından yapımı gerçekleştirilen dizinin ilk sezonu on üç bölümden oluşmaktadır. Dizi ilk zamanlar Universal Pictures'ın yayımlayacağı ve Selena Gomez'in Hannah Baker rolünde olacağı bir film olarak tasarlandı fakat uyarlama, 2015'in sonlarında Netflix tarafından web dizisi olarak gerçekleştirildi. Gomez, yönetici yapımcı olarak ekipte yer aldı. İlk sezon ve 13 Reasons Why: Beyond the Reasons adlı özel bölüm, dünya genelinde 31 Mart 2017'de Netflix'te yayımlandı. İkinci sezon ise yine on üç bölüm ve Beyond the Reasons adlı özel bölümle Mayıs 2018'de yayımlandı.

Dizinin ilk sezonu hem oyunculuk hem de işlediği konu açısından eleştirmenlerle seyirciler tarafından beğenildi. Katherine Langford, dizideki oyunculuğuyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterildi.

Lise öğrencisi Clay Jensen, okuldan eve dönerken verandada bir kutu bulur. Açıp baktığında iki hafta önce hayatına son veren sınıf arkadaşı ve karşılıksız aşkı 'Hannah Baker' tarafından kaydedilmiş yedi adet kaset bulur. Kasetlerin içeriğinde Hannah, hayatına son vermesinin on üç gerekçesini anlatmaktadır. Kasetteki açıklamaları açıktır: Paketi alan her kişi, kendini öldürmesinin nedenlerinden biridir. Kaseti dinleyen her kişi, kasetleri bir sonraki kişiye iletmelidir. Kuralı bozan biri olursa kasetlerin bir kopyası tüm herkese açıkça duyurulacaktır. Her kasetin bir yüzünde okuldaki bir kişi ve Hannah'nın intihar etmesine neden olmasının detayları yer almaktadır.