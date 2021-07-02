13 PARÇAYA AYRILIP GÖMÜLEN CESETLERİN BAŞLARI BULUNAMADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

13 PARÇAYA AYRILIP GÖMÜLEN CESETLERİN BAŞLARI BULUNAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, köpeğin ağzında insan uzvu görülmesi üzerine yapılan aramada bulunan erkek ve kadın cesetlerinin toplam 13 parçaya ayrıldığı, başlarının ise bulunamadığı bildirildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, köpeğin ağzında insan uzvu görülmesi üzerine yapılan aramada bulunan erkek ve kadın cesetlerinin toplam 13 parçaya ayrıldığı, başlarının ise bulunamadığı bildirildi. Cesetlerin testere veya kesici aletle parçalara ayrıldığı belirlenirken, polis ölen kişilerin kimliklerinin parmak izi ile belirlemeye çalışacak.

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Çimen Sokak'ta dün, bir sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. Aramada site inşaatının bulunduğu arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu.

Olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından kısmen çürümüş ceset parçaları, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

13 PARÇAYA AYRILMIŞLAR

Bir kadın ile erkeğe ait olduğu tespit edilen cesetlerin toplam 13 parçaya ayrıldığı ifade edilirken, başları ise bulunamadı. Cesetlerin testere veya kesici aletle parçalara ayrıldığı bildirildi.

Yaklaşık 10 gün önce öldürüldüğü değerlendirilen kadın ve erkeğin bölgede gecenin karanlığından da yararlanılarak gömüldüğü tahmin edildi.

Kayıp kişilere bakılacağı, düşük bir ihtimal de olsa parmak izi alınmaya çalışılarak kimlik tespiti yapılmaya çalışılacağı belirtildi.

13 PARÇAYA AYRILIP GÖMÜLEN CESETLERİN BAŞLARI BULUNAMADI
13 PARÇAYA AYRILIP GÖMÜLEN CESETLERİN BAŞLARI BULUNAMADI
13 PARÇAYA AYRILIP GÖMÜLEN CESETLERİN BAŞLARI BULUNAMADI
13 PARÇAYA AYRILIP GÖMÜLEN CESETLERİN BAŞLARI BULUNAMADI
13 PARÇAYA AYRILIP GÖMÜLEN CESETLERİN BAŞLARI BULUNAMADI
13 PARÇAYA AYRILIP GÖMÜLEN CESETLERİN BAŞLARI BULUNAMADI
13 PARÇAYA AYRILIP GÖMÜLEN CESETLERİN BAŞLARI BULUNAMADI
13 PARÇAYA AYRILIP GÖMÜLEN CESETLERİN BAŞLARI BULUNAMADI
13 PARÇAYA AYRILIP GÖMÜLEN CESETLERİN BAŞLARI BULUNAMADI
13 PARÇAYA AYRILIP GÖMÜLEN CESETLERİN BAŞLARI BULUNAMADI
13 PARÇAYA AYRILIP GÖMÜLEN CESETLERİN BAŞLARI BULUNAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı İbrahim Selim Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Burak Elmas Diego Costa Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
13 PARÇAYA AYRILIP GÖMÜLEN CESETLERİN BAŞLARI BULUNAMADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 13:19:25. #1.16#

title