13 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Trabzonspor Goller 00:40 Süper Ligbaşakşehir Goller 00:40 Başakşehir Goller 00:55 Kamu Spotu Evde Spor 00:55 Takvim Yaprakları 01:00 Chelsea - Liverpool 01:00 2018 Dünya Kupası D Grubu Karş. Arjantin - Hırvatistan 01:00 Arjantin - Hırvatistan 02:40 2018 Dünya Kupası Özetler 02:55 Takvim Yaprakları 03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Andorra 03:00 Türkiye - Andorra 03:00 Unutulmaz Maçlar 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:55 Efsanelerin İzinde 04:55 Spor Kitaplığı 05:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Liverpool - Arsenal 05:00 Liverpool - Arsenal 05:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund 06:40 Trabzonspor Goller 06:40 Başakşehir Goller 06:40 Süper Ligbaşakşehir Goller 06:55 Efsanelerin İzinde 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Brezilya - Kolombiya 07:00 UNUTULMAZ MAÇLAR 08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 TFF 1. Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Türkiye - Andorra 10:30 2014 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL KARŞ.' BREZİLYA - ALMANYA 10:30 Brezilya - Almanya 12:10 Spor Kitaplığı 12:10 Efsanelerin İzinde 12:15 Rusya - Kamerun 12:15 1994 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ. 12:15 Romanya - Arjantin 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 89-90 15:00 Lig Hatırası 89 - 90 15:25 Süper Lig Özetler 15:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR 16:00 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - ARJANTİN 16:00 Fransa - Arjantin 17:40 SİYAH BEYAZ ANILAR 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 17:55 Kamu Spotu İşte Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 2018 Dünya Kupası Özetler 18:55 Takvim Yaprakları 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Lig Hatırası 89 - 90 21:00 Lig Hatırası 89-90 21:25 İTALYA KUPASI YARI FİNAL KARŞILAŞMASI 21:25 Süper Lig Özetler 21:35 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 1. KARŞILAŞMASI' İNTER - NAPOLİ 21:35 Inter - Napoli 21:45 Bir Zamanlar 21:55 Kamu Spotu Evde Spor 22:00 Spor Akşamı 23:00 Liverpool - Arsenal 23:00 İNGİLTERE PREMİER LİG FUTBOL KARŞ. 23:00 Liverpool - Tottenham Kaynak: InterSinema.com