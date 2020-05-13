13 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
13 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Trabzonspor Goller
00:40 Süper Ligbaşakşehir Goller
00:40 Başakşehir Goller
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
00:55 Takvim Yaprakları
01:00 Chelsea - Liverpool
01:00 2018 Dünya Kupası D Grubu Karş. Arjantin - Hırvatistan
01:00 Arjantin - Hırvatistan
02:40 2018 Dünya Kupası Özetler
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Andorra
03:00 Türkiye - Andorra
03:00 Unutulmaz Maçlar
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Efsanelerin İzinde
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Liverpool - Arsenal
05:00 Liverpool - Arsenal
05:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund
06:40 Trabzonspor Goller
06:40 Başakşehir Goller
06:40 Süper Ligbaşakşehir Goller
06:55 Efsanelerin İzinde
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Brezilya - Kolombiya
07:00 UNUTULMAZ MAÇLAR
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Türkiye - Andorra
10:30 2014 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL KARŞ.' BREZİLYA - ALMANYA
10:30 Brezilya - Almanya
12:10 Spor Kitaplığı
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Rusya - Kamerun
12:15 1994 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.
12:15 Romanya - Arjantin
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:00 Lig Hatırası 89 - 90
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
16:00 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - ARJANTİN
16:00 Fransa - Arjantin
17:40 SİYAH BEYAZ ANILAR
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
17:55 Kamu Spotu İşte Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 2018 Dünya Kupası Özetler
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89 - 90
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 İTALYA KUPASI YARI FİNAL KARŞILAŞMASI
21:25 Süper Lig Özetler
21:35 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 1. KARŞILAŞMASI' İNTER - NAPOLİ
21:35 Inter - Napoli
21:45 Bir Zamanlar
21:55 Kamu Spotu Evde Spor
22:00 Spor Akşamı
23:00 Liverpool - Arsenal
23:00 İNGİLTERE PREMİER LİG FUTBOL KARŞ.
23:00 Liverpool - Tottenham
Kaynak: InterSinema.com