13 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
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13 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı

13 Mayıs 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

13 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
13.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.05.2020 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Masum

01:00 Galip Derviş

02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti

04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:15 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:15 Hekimoğlu

20:15 Her Şey Seninle Güzel

22:45 Her Şey Seninle Güzel

23:30 Galip Derviş

Kaynak: InterSinema.com

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