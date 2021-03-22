13 kadına zorla fuhuş yaptıran çete liderinin 7 dil bildiği ortaya çıktı
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13 kadına zorla fuhuş yaptıran çete liderinin 7 dil bildiği ortaya çıktı

22.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:55
13 kadına zorla fuhuş yaptıran çete liderinin 7 dil bildiği ortaya çıktı

13 yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden, biri tutuklandı. Cezaevine gönderilen çete liderinin 7 dil bildiği ortaya çıkarken, kurtarılan kadınların ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği öğrenildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, B.Ö. ve Azerbaycan uyruklu sevgilisi S.S.'nin çeşitli vaatlerle kandırdıkları Özbekistan, Filistin ve Azerbaycan uyruklu 13 kadını Kayseri'ye getirerek zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı.

13 KADIN KURTARILDI

4 adrese eş zamanlı yapılan baskında, B.Ö., S.S., A.U. ve F.D. gözaltına alındı. 13 kadın ise kurtarılarak ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

7 DİL BİLİYOR

Adliyeye çıkarılan 4 kişiden İngilizce, Fransızca, Azerice, Özbekçe, Uygurca, İbranice ve Arapça bilen çete lideri B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerde A.U.'ye ev hapsi uygulanırken, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin, polise yakalanmamak için sosyal medya kullanmadıkları ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
İDAM: Böyle insanlar direk idam edilmeli. . . Türkiye artık eski Türkiye değil. . .
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