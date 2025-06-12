13 Haziran Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?

13 Haziran Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. 13 Haziran İstanbul hava durumu! İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu!

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde!

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekildedir:

13 Haziran Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?

İSTANBUL'DA SAATLİK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

13 Haziran Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet

Bu bir ilk! Murat Ülker, Osimhen için servet ödedi
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi

İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.