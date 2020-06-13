13 Haziran 2020 Show Yayın Akışı
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13 Haziran 2020 Show Yayın Akışı

13 Haziran 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

13 Haziran 2020 Show Yayın Akışı
13.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.06.2020 06:58

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:45 İçerde

03:30 Kuaförüm Sensin

04:00 Kuaförüm Sensin

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Zahide Yetiş'le

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Limonata

14:00 Yusuf Yusuf

15:45 Pis Yedili

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

23:15 Limonata

Kaynak: InterSinema.com

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