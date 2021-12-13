13 farklı suçtan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde 13 farklı suçtan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde 13 farklı suçtan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde hakkında 13 farklı suçtan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.Ö., Kemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA
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