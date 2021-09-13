13 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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13 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Güncel
13 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

13 Eylül Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 13 Eylül Pazartesi 2021 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 13 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah,Havaalanı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.09.2021 18:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.09.2021 10:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.09.2021 03:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Göçbeyli Mah,Ballıca Mah

Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.09.2021 09:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 13.09.2021 10:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 13.09.2021 10:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah

Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.09.2021 09:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.09.2021 09:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacak

İstanbul'da yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacak
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Haber: 13 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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