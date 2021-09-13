13 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 13 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah,Havaalanı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.09.2021 18:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.09.2021 10:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.09.2021 03:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Göçbeyli Mah,Ballıca Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.09.2021 09:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 13.09.2021 10:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 13.09.2021 10:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.09.2021 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.09.2021 09:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

Haberler.com - Son Dakika Haberleri