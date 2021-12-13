13 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı
13 Aralık 2021 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 3'te 3
01:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:50 Yeşil Deniz
05:45 Şampiyon
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:15 Şefin Özel Konuğu
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
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