13 Aralık 2020 Show Yayın Akışı
13 Aralık 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Arıza
00:15 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
03:15 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
05:45 Gülümse Yeter
06:00 Gülümse Yeter
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Ramo
13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
20:00 Arıza
Kaynak: InterSinema.com