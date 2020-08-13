13 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
13 Ağustos 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
13.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.08.2020 07:39
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Suikastçı
00:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
02:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:30 Aramızda Kalsın
04:30 Kara Sevda
05:20 Kara Sevda
07:00 İki Aile
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:45 Star Haber
20:00 Suikastçı
20:00 Kayıp Dünya: Jurassic Park
22:15 Arkadaşım Hoşgeldin
22:45 Çember: 13. Adım
Kaynak: InterSinema.com