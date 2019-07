Erzurum'un Tortum ilçesinde 5 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla vefat eden milli güreşçi Asım Bülbül anısına düzenlenen "129. Geleneksel Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreş Festivali" sona erdi.

Tortum Kaymakamlığı ve belediyesince Çatmanın Çayırı mevkisinde düzenlenen karakucak müsabakaları, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Genç yaşta hayatını kaybeden milli güreşçi Asım Bülbül anısına organize edilen ve dün akşam halk konseriyle başlayan festivalin ikinci gününde, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Acara Özerk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 400 güreşçi mücadele etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, festivalde yaptığı konuşmada, güreşin bir ata sporu olduğunu hatırlattı.

Erzurumlularla gurur duyduğunu belirten Memiş, "Dadaşlar 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapmış ve Kurtuluş Savaşı'nın meşaleleri buralardan yakılmış. Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla yaklaşık bir aydır çeşitli etkinlikler yaptık. Bu organizasyonda yine 100. yıla denk geldi. Bundan dolayı daha farklı bir anlamı var." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümünde Erzurum'da bulunduğunu belirterek, Erzurumluların her zaman ezanına, bayrağına, dinine, devletine ve vatanına sahip çıktığını anlattı.

Destici, "Erzurumlular bu vatanın kurtuluşunda da büyük bir rol oynamışlardır ve bunda sonra üzerlerine düşeni yapacaklardır." diye konuştu.

Festivalde farklı kilolarda yarışmacıları takip ettiğini vurgulayan Destici, şunları söyledi:

"Çok kıymetli güreşçilerimizi burada izledik. Bu güreşçilerimizin bir kısmının Avrupa dereceleri var. İnanıyorum ki onlar gelecekte Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın hatta olimpiyat şampiyonu olacaklar. İşte onlar bugün Tortum'dan çıkacaklar. Bu güreşlerin bu anlamda büyük faydaları var. Güreş denince dünyada akla Türk gelir. Onun için biz güreşe her zaman büyük deste vermeliyiz. Son günlerde güreşte artan bir başarımız var."

Küçük, büyük, başaltı ve başpehlivan gruplarında mücadele edilen festivalde, karakucak güreş ağası olarak Zeki Ünal seçildi.

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda, Finalde Fatih Yaşar'ı yenen İranlı Ahmad Mırzapour Başpehlivan, Ahmet Bilici de başaltı oldu.

Festivalde, Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğeder tarafından Vali Memiş ve BBP Genel Başkanı Destici'ye hediye takdim edildi.

Festival, vefat eden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal anısına verilecek halk konseriyle sona erecek.

