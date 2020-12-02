12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı

MERSİN'de 12 yıl önce motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Cuma Çabuk'un (30) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Motosikletiyle yolda ilerleyen Çabuk'u otomobille sıkıştırarak kasten öldürdüğü öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Caddesi'nde 3 Nisan 2008 tarihinde, iddiaya göre, Cuma Çubuk, motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin ilk incelemesinde Çubuk'un ölümüyle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, trafik kazasında hayatını kaybeden Cuma Çabuk'un dosyasını ihbar üzerine yeniden açtı. Polisin yaptığı araştırmada Cuma Çabuk'un, motosikletiyle seyir halindeyken C.D. tarafından otomobille kasıtlı olarak sıkıştırılarak kaza yapması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. C.D. ve olay sırasında yanında oldukları iddia edilen H.D. ve M.D. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN