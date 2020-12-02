12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı

02.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:13
12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı

MERSİN'de 12 yıl önce motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Cuma Çabuk'un (30) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

MERSİN'de 12 yıl önce motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Cuma Çabuk'un (30) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Motosikletiyle yolda ilerleyen Çabuk'u otomobille sıkıştırarak kasten öldürdüğü öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Caddesi'nde 3 Nisan 2008 tarihinde, iddiaya göre, Cuma Çubuk, motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin ilk incelemesinde Çubuk'un ölümüyle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, trafik kazasında hayatını kaybeden Cuma Çabuk'un dosyasını ihbar üzerine yeniden açtı. Polisin yaptığı araştırmada Cuma Çabuk'un, motosikletiyle seyir halindeyken C.D. tarafından otomobille kasıtlı olarak sıkıştırılarak kaza yapması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. C.D. ve olay sırasında yanında oldukları iddia edilen H.D. ve M.D. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor
Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı

12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

İlgili Haberler

Kafatası ile 4 bin yıl önceki akrabalar belirlenecek
Kafatası ile 4 bin yıl önceki akrabalar belirlenecek
Evin salonunda 12 metre tünel kazan 5 şüpheli yakalandı
Evin salonunda 12 metre tünel kazan 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Trafik kazasında bir bacağını kaybeden 'Pamuk'u Adanalı hayvansever sahiplendi
Son dakika haberi | Trafik kazasında bir bacağını kaybeden 'Pamuk'u Adanalı hayvansever sahiplendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin Beyonce Enes Batur İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Falcao Fuat Çapa Ersun Yanal Caner Erkin Şenol Güneş
Tüm Haberler Rusya Aralık Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 16:14:40. #1.15#
title