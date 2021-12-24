12. yıl kutlaması

Ortaköy Mütemadiyen'deki partiye Bekir-Nazife Aksoy, Umut Karadağ, Ayçam, Nihan Akın ve Umut Akyürek ile eşi Oktay Ertuğrul gibi isimler katıldı.

Yönetim kurulu başkanı Evren Yaşlak ile kardeşi Evrim Yaşlak'ın düzenlediği partide birde pasta kesildi.

Bir süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Bekir Aksoy, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. 2021 yılını değerlendiren oyuncu," Bu yıl benim için güzel geçti. Böyle organizasyonları seviyorum. Görüşemediğimiz arkadaşlarımız ile bir araya geliyoruz. " derken Türkiye gündemi de değerlendiren Aksoy," Bizim ülkemiz güçlü bir ülke, her şey yakında toparlanır. 2022 yılı bence Türkiye'nin daha çok yükseleceği bir olacak." dedi.