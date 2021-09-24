12 yıl aranın ardından konser veren İbrahim Tatlıses detone oldu
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Yıllar önce suikasta uğradıktan sonra sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, 12 yıl aranın ardından dün ilk konserini Kuruçeşme'de verdi. 1,5 milyon lira harcanan konserde canlı şarkılar söyleyen Tatlıses, bir ara detone oldu.
İmparator lakabıyla Türk müziğine damga vuran İbrahim Tatlıses, İbo Show'un ardından konserlerine de kaldığı yerden devam etmeye başladı. Tatlıses, 12 yıllık aranın ardından dün ilk kez konser verdi.
DETONE OLDU
Konserin sadece sahne ışıklandırması için 1,5 milyon harcandı. Peş peşe canlı performans sergileyen Tatlıses, izleyiciler unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak usta sanatçı bir ara şarkı söylerken detone oldu.
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Ünlüler akın ettiği konserde Gülben Ergen ve Şafak Sezer de sahneye çıkarak Tatlıses'le eğlenceli anlar yaşadı. Yıllar sonra konser veren Tatlıses, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 24 Eylül Cuma ve 25 Eylül Cumartesi günleri de sahneye çıkacak.
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