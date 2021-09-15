12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Numune Mahallesi'nde yapılan çalışmada, hakkında fuhuşa teşvik ve aracılık suçundan 5 yıl, tehdit ve hürriyeti yoksun kılmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen F.Z. isimli kadın gözaltına alındı.

Toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen F.Z. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Tunç Soyer Ziya Selçuk Mansur Yavaş Ertuğrul Gazi
Magazin Göksel Bensu Soral Amelia Hamlin Vildan Atasever
Spor Cristiano Fatih Terim Halis Özkahya Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 13:56:15. #1.17#