12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Numune Mahallesi'nde yapılan çalışmada, hakkında fuhuşa teşvik ve aracılık suçundan 5 yıl, tehdit ve hürriyeti yoksun kılmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen F.Z. isimli kadın gözaltına alındı.
Toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen F.Z. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
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