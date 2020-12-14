12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti
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12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti

14.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:32

Sivas'ta 12 yaşındaki kız çocuğu, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini iple doğalgaz borusuna astı. Bir süre sonra eve gelen annesi, kızını boruya asılı halde buldu. Kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta, saat 17.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Sularbaşı Caddesinde meydana geldi. T.A. ve İ.A. çiftinin 2 çocuğundan ilki olan T.A, evde kimsenin olmadığı bir sırada kendini ip ile doğalgaz borusuna astı.

ANNESİ KIZINI KORKUNÇ HALDE BULDU

Bir süre sonra eve gelen annesi İ.A, kızını boruya asılı halde buldu. İpi keserek kızını indiren anne, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. T.A. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak burada doktorların yaklaşık 1 saat süren müdahalelerine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

Haber Yorumları (1)
KAYIP GİDEN VATAN GENCLİK İİNSANLIK: topluca intihar etmeye başladı milletin akıl sağlıgı kalmadı coluk cocuk intihar ediyor kimi kendini vuruyor kimi asıyor
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