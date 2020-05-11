12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu

12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
11.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:12

İzmir'in Kiraz ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, babasına ait pompalı tüfekle oynarken kazara tetiğe dokununca 14 yaşındaki ablasını sırtından vurdu.

İzmir'in Kiraz ilçesinde Hasan T. (12), babasına ait pompalı tüfekle oynarken kazara tetiğe dokununca ablası Rabia T'yi (14) sırtından vurdu. Jandarma, Hasan T'yi karakola götürürken hastaneye kaldırılan Rabia T'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

ABLASININ SIRTINA İSABET ETTİ

Olay, saat 09.00 sıralarında, kırsal Çayağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan T, iddiaya göre, evde babasına ait pompalı tüfeği eline alıp oynamaya başladı. Bu sırada çocuk, kazara tetiğe dokundu. Bir anda ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, yakınındaki ablası Rabia T'nin sırtına isabet etti.

ABLASININ DURUMU AĞIR

Kanlar içinde kalan Rabia T, silah sesine koşan yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Rabia T, buradaki müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Tedaviye alınan Raiba T'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Hasan T'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi Haber
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor Haber
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar Haber
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Eşini boş inşaata götürüp darp eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan saldırgan koca için 21 yıl hapis istendi
Eşini boş inşaata götürüp darp eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan saldırgan koca için 21 yıl hapis...
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı
Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde 'Sen Aldırma' şarkısı ile andı
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri 'yüksek riskli bölge' ilan edildi
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Yasak biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı
Yasak biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti
Gözyaşlarına hakim olamadı! Sokağa çıkmaya hazırlanan yaşlı kadının cüzdanı çalındı
Gözyaşlarına hakim olamadı! Sokağa çıkmaya hazırlanan yaşlı kadının cüzdanı çalındı
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit...
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Vaka sayısının arttığı Van'da Vali uyardı: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz
Vaka sayısının arttığı Van'da Vali uyardı: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü
Beylikdüzü'nde vatandaşlar AVM'lere akın etti, uzun kuyruklar oluştu
Beylikdüzü'nde vatandaşlar AVM'lere akın etti, uzun kuyruklar oluştu
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Cem Yılmaz Ersin Korkut
Spor Loris Karius Utku Yuvakuran Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Mayıs 21 Mart Antalya
Şu an buradasınız: 12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 14:15:03. #1.15#
title