Esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi
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Esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi

Konya'da 20'si ramazanda olmak üzere son 6 ayda 100 hırsızlık olayına karıştıktan sonra yakalanan 12 yaşındaki çocuk adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. İş yeri sahipleri ise, " "Polis yakalıyor, ancak serbest bırakılıyor. Bu çocuğa bir çare bulunsun" diyerek duruma tepki gösterdi.

Esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi
14.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:36

Konya'da çok sayıda yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle polis ekipleri çalışma başlattı.

SADECE RAMAZAN AYINDA 20 İŞ YERİNE GİRDİ

Şüphelinin poliste de kaydı olan 12 yaşındaki T.T. olduğunu tespit eden ekipler, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen ramazan ayında, T.T.'nin 20 iş yerinden hırsızlık yaptığını belirledi.

SON 6 AYDA 100 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTI.

Son 6 ayda 100 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 12 yaşındaki hırsız, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen T.T., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

T.T., mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakılıp, ailesine teslim edildi. T.T.'nin babası İ.T.'nin de (31) poliste hırsızlık suçundan çok sayıda kaydın olduğu ve halen cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi

UYUŞTURUCU ALABİLMEK İÇİN HIRSIZLIK YAPIYOR

T.T.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, uyuşturucu madde alabilmek için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği bildirildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan T.T.'nin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde T.T.'nin yanında getirdiği tornavidayla iş yerlerinin kapısını 30 saniyede açıp, içeri girdiği anlar yer alıyor. T.T.'nin özellikle kapıları alüminyum doğrama olan iş yerlerini tercih ettiği belirlendi.

Esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi

"BENDEN HIZLI İÇERİ GİRİYOR"

İş yerinden 700 lira ile çok sayıda çakmak çalındığını söyleyen Muhammet Sertkaya, "Arkadaş benden hızlı içeri giriyor. Ben bile o kadar hızlı, kapıyı açıp içeri giremem. Tornavidayla kapı açmaya alışmış. İçeri giriyor, gayet rahat bir şekilde kameralara baka baka hırsızlık yapıyor. Benim param ve çakmağımı aldı. Polis yakalıyor ama salınıveriyor. Bir gece cadde üzerindeki iş yerlerini soymuş. Biz ne yapalım? Haklıyken haksız duruma mı düşeyim? Daha çocuk. Yakalayıp elini kolunu mu bağlayalım? Nasıl önlem alalım. Polisimiz yakalıyor ama serbest kalıyor. Bugün bunu yapan yarın bankayı soyar. Esnaf arkadaşlarımız dikkatli olsun. Çok mağduruz" dedi.

"BUNA BİR ÇARE BULUNMASI LAZIM"

Etli ekmek salonu işleten Ünal Taşdalen ise, "İş yerimizin kapısını zorlayıp içeri girmiş. Sadaka kutusundaki ve kasadaki paralarımızı çalmış. Komşunun dükkanın kapısını da zorlamış. Devletimize boynumuz kıldan ince ama bu tür cezaların daha ağır olmasını istiyoruz. Çünkü çok can yandı. Yakalanıyor, yaşı küçük olduğundan serbest bırakılıyor. Bu beni çok üzüyor. Buna bir çare bulunması lazım. Buna önlem alınması lazım. Ama bu teşvik ediyor. Devletimizden tek isteğim buna bir çare bulunsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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