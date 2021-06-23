12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında belirlediği maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedeflenen festivalin açılışı, 1 Temmuz Perşembe akşamı "Gala Konser" ile yapılacak.