12 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı 12 Temmuz 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:00 Galip Derviş 01:30 Çok Akustik 02:15 Adı Efsane 04:15 Akasya Durağı 04:30 Müzik Arası 05:30 Akasya Durağı 05:45 Yabancı Damat 07:00 Küçük Ağa 09:45 Magazin D Cumartesi 09:45 Magazin D Pazar 12:45 Arda'nın Mutfağı 13:00 Afili Aşk 13:45 Çatı Katı Aşk 15:45 Çatı Katı Aşk 16:30 Recep İvedik 2 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çatı Katı Aşk 20:00 Olanlar Oldu 22:30 Çatı Katı Aşk 22:45 Çok Güzel Hareketler 2 23:45 Çok Akustik Kaynak: InterSinema.com