12 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı
12 Temmuz 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
12.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 12.07.2020 06:46
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:00 Galip Derviş
01:30 Çok Akustik
02:15 Adı Efsane
04:15 Akasya Durağı
04:30 Müzik Arası
05:30 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Arda'nın Mutfağı
13:00 Afili Aşk
13:45 Çatı Katı Aşk
15:45 Çatı Katı Aşk
16:30 Recep İvedik 2
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çatı Katı Aşk
20:00 Olanlar Oldu
22:30 Çatı Katı Aşk
22:45 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Çok Akustik
Kaynak: InterSinema.com