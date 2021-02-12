12 Şubat, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah hangi kanalda, saat kaçta?
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12 Şubat, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah hangi kanalda, saat kaçta?

12.02.2021 10:06 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:11
12 Şubat, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah hangi kanalda, saat kaçta?

Sunuculuğunu Demet Akalın ve Alişan'ın üstlendiği 12 Şubat, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah hangi kanalda, saat kaçta?

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un koronavirüs testi pozitif çıkınca karantinaya alındı. Bu sebeple Demet Akalın sabah yayında yer almamaktadır. 12 Şubat, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah hangi kanalda, saat kaçta?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hafta içi, her gün ekranlarda yer alan Demet ve Alişan ile Sabah, STAR tv ekranlarında 09.45'te yayınlanmaktadır. Peki, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

12 ŞUBAT DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH KONUKLARI KİMLER?

Yaşar İpek,

Prof. Dr. Murat Aksoy,

Uğur-Aslı Dalan,

Damla Ersubaşı

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