12 şahitle 'evet' dedi
Beş yıldır birlikte olan fotoğrafçı Mehmet Turgut ile söz yazarı ve caz yorumcusu Ada Sanlıman, mutluluğu 'evet' dedi. Çiftin düğününe sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.
Mehmet Turgut ile Ada Sanlıman, Muğla Akyaka'da dünyaevine girdi. Çiftin nikah defterinin 12 kişilik şahit ordusu ile birlikte imzalandığı törende; Mehmet Turgut'un şahitliğini üstlenen isimler şöyleydi: Mustafa Alabora, Serdar Bilgili, Ömer Faruk Sorak, Alper Kul, Keremcem, Ufuk Ateş, Erdinç Togulga yaparken, Ada Sanlıman'ın şahitliğini ise Birce Akalay, Pelin Kaçar, Selma Merter ve Selin Ataman. Davetliler çiftin nikah anlarını cep telefonlarıyla kaydetti. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde Redd, Keremcem, Güvenç Dağüstün ve Sasa sahne alarak gelin ve damat için şarkı söyledi.