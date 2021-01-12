12 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

12 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

12.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 12.01.2021 06:46
12 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

12 Ocak 2021 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:45 beIN Teknik

02:00 Maç Saati

03:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:45 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Maç Saati

06:30 Süper Lig Maç Özetleri

07:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Süper Lig

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Teknik

14:00 Maç Saati

15:00 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe

16:45 Süper Lig

17:00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe

17:00 beIN Teknik

17:00 beIN Manşet

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 beIN Teknik

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 A. Alanyaspor - Kasımpaşa

19:45 Süper Lig

20:00 A. Alanyaspor - Kasımpaşa

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

20:30 Maç Saati

21:00 Süper Lig

22:15 Maç Saati

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 beIN Teknik

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Sergen Yalçın Emre Taşdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kongre Facebook Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 12 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler TV
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 06:46:42. #1.15#
title