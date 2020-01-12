12 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı
12 Ocak 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Zaman Matinesi
01:00 Tutunamayanlar
02:35 Vuslat
04:35 Ömür Dediğin
05:05 Küçük Hanımefendi
06:30 Beni Böyle Sev
09:00 1'de Bugün
09:10 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Savaşın Efsaneleri
14:05 1'de Bugün
14:15 Zaman Matinesi
15:15 Tutunamayanlar
17:00 Tozkoparan
20:00 Şampiyon