12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti
Sosyal medyada "12 Nisan" ve "tecavüz" etiketleriyle yapılan ve kadınların taciz edilmesini hatta katledilmesini teşvik eden paylaşımlar infial yarattı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların içerikleri itibariyle sosyal medya terörü olduğu vurgulanırken, bu tür paylaşımlara müsaade edilmeyeceği belirtilerek bu etiket altında suç işleyen hesapların tespit edildiği ve gerekli soruşturmaların başlatıldığı ifade edildi.
Sosyal medyada #12Nisan, #tecavüz gibi etiketlerle kadınların tecavüze uğramasını, katledilmesini teşvik eden paylaşımlar infial uyandırdı.
EMNİYET O KULLANICILARIN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Söz konusu paylaşımların ardından 'tecavüzün mizahı olmaz' başlığıyla bir kampanya da başlatıldı. Kan donduran paylaşımlarda 12 Nisan'ı sözde tecavüz günü ilan eden kullanıcıların tespiti için kısa sürede çalışma başlatıldı.
Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamada şöyle denildi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.
12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır.
Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."