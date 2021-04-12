12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti

Sosyal medyada "12 Nisan" ve "tecavüz" etiketleriyle yapılan ve kadınların taciz edilmesini hatta katledilmesini teşvik eden paylaşımlar infial yarattı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların içerikleri itibariyle sosyal medya terörü olduğu vurgulanırken, bu tür paylaşımlara müsaade edilmeyeceği belirtilerek bu etiket altında suç işleyen hesapların tespit edildiği ve gerekli soruşturmaların başlatıldığı ifade edildi.