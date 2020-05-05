12'nci kattan düşen genç hayatını kaybetti
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12'nci kattan düşen genç hayatını kaybetti

12'nci kattan düşen genç hayatını kaybetti
05.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:33

12'nci kattan düşen genç hayatını kaybetti Adana'da bir binanın 12'nci katından düşerek hayatını kaybeden gencin yüzünde maske bulunması dikkat çekti Adana'da 14 katlı binanın 12'nci katından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

12'nci kattan düşen genç hayatını kaybetti

Adana'da bir binanın 12'nci katından düşerek hayatını kaybeden gencin yüzünde maske bulunması dikkat çekti

ADANA - Adana'da 14 katlı binanın 12'nci katından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Ticaret Merkezinde iş yeri olan vatandaşlar patlamayı andıran bir ses duyup sokağa ve pencerelere çıktıklarında asma katın damında kanlar içinde bir genci gördü. Vatandaşlar hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Oğuz Kağan Aladağ olduğu belirlenen gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk çalışmada gencin, 14 katlı binanın 12. katındaki açık olan pencereden düştüğü tespit edildi. Polis gencin ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Gencin korona virüsten korunmak için maske taktığı da görüldü. Gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

12'nci kattan düşen genç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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