12. Mücevher Tasarım Yarışması'nın son 10 finalisti belli oldu

02.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:30

Toplam 293 başvuru yapılan 12'. Mücevher Tasarım Yarışması'nda jüri, finale kalan 10 tasarımı belirledi. Üretim aşamasına geçilen tasarımlar arasından 20 Mart akşamı ilk üç açıklanacak. Ünlü şarkıcı Hadise'nin sahne alacağı gecenin birincisi, 75 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.



Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl "Kadın" temasıyla düzenlenen 12. Mücevher Tasarım Yarışması'nda finale kalan 10 tasarım, jüri tarafından belirlendi.



Yarışmanın birincisi, 20 Mart akşamı ünlü şarkıcı Hadise'nin sahne alacağı gecede açıklanarak 75 bin TL'lik ödülü kazanacak. Yarışma kapsamında ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye de 5 bin TL ödül verilecek. Finale kalan 10 tasarımın adı, tasarımcıları ve sponsorları şöyle:



Tasarım Adı Tasarımcı Sponsor Marka



Akrep Remzi Yılmaz Premier



302 Tunahan Kamçı Melike Kuyumculuk



Bağışlama Mikail Ekmen By Diamond



Type Gürkay Aydoğmuş Gizil İnci



Umay Hacer Akyıldız Melike Kuyumculuk



Hypatia Sezen Aksu Bee Goddess



Bukleli Kadın Şeniz Demirpençe Atalay Blue Diamond



Poetic Filiz Ersin Cosar Silver



Mucize Şüheda Çolak Lion Diamond



Puduhepa Kezban Gürol Gusto



Jüride birbirinden değerli isimler



12. Mücevher Tasarım Yarışması'nın bu yılki jürisinde Lema Mücevherat'ın ortağı Adem Kurtulmuş, Kısmet by Milka'nın kurucusu Milka Karaağaçlı, Molu Mücevher'in sahibi İlhan Molu, Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksek okulu Bölüm Başkanı Leyla Ulusman, Mücevher Zanaatkarı Oskiyan Baloğlu, Rotahane Kurucusu Pervin Ersoy ile 16.10'un kurucuları İdil Aksoy ve İrem Boza yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA