12 Mart İstiklal Marşının Kabulü 97. Yılı

AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 97. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Polat, mesajında Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletine armağan ettiği İstiklal Marşı, vatan ve bayrak sevgisinin, samimi inanç ve bağımsızlık aşkının en veciz ifadesi olduğunu belirtti. Milletvekili Polat'ın mesajında, "Gelecek için milletimizin varlık teminatı olan ve milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan ortak değerlerden biri de istiklal Marşıdır.Milli mücadelenin eşsiz destanı olan İstiklal Marşı, muhtevasında taşıdığı değerlerle milletimizin bu mücadeleyi nasıl kazandığının da belgesidir. Bu yüzden, İstiklal Marşı milli bir mutabakat belgesidir. Milletimizin tarihi ve tarifidir. Sadece bu marşa bakıp tarih içinde nereden nereye geldiğimizi, neler için mücadele ettiğimizi, varlık sebeplerimizi anlamamız mümkündür.İçinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilen Ersoy, İstiklal Marşıyla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuştur. Mehmet Akif Ersoy, halkımızın gönül ve ruh dünyasını, öylesine çarpıcı, öylesine güzel ifade etmiştir ki, İstiklal Marşı onun kaleminden çıkıp milletimize mal olmuştur. O güç dönemlerde toplumun bir ferdi olarak sıkıntıları derinden yaşayan Mehmet Akif, inancını hiçbir zaman kaybetmemiş, Anadolu'yu dolaşarak halkımıza güç ve moral aşılamış, milli mücadeleye değerli katkılarda bulunmuştur. İstiklal Marşı bu tarihi şahlanışın, onur ve gurur mücadelesinin parlak bir anıtıdır. Bu duygularla İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u 97. anma gününde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, bütün Kilisli Vatandaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum" denildi. - KİLİS