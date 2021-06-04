12. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Kongresi
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12. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Kongresi

12. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Kongresi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Çukurova Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalları ortaklığında düzenlenen 12. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Kongresi çevrim içi olarak başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Çukurova Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalları ortaklığında düzenlenen 12. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Kongresi çevrim içi olarak başladı.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kongrede konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, insanın düşünen bir canlı olarak derin felsefi temelleri olduğunu anlatarak, modern tıbbın insanın metafiziksel yönünü göz ardı ettiğini bedensel yönüne odaklandığını dile getirdi.

İnsan nedir sorusunun cevabını İbn-i Sina'nın metafiziğinde görmenin mümkün olduğunu anlatan Karakaya, "İbn-i Sina, insanı beden ve ruhun birlikte var olduğu, mutluluğunu içinde bulan, aşkın yapısı olan, düşünen bir canlı olarak tarif etmiştir. İnsan varlık sebebindeki gereklilikleri yerine getirdiğinde iç dünyasında duyduğu huzurla bunu hem kendisine hem de sosyal hayata olumlu anlamda yansıtacaktır." ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek ve 10 konferansın verileceği program, Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Kurucusu Prof. Dr. İlter Uzel'in vereceği konferansla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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