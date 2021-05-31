12 İlçemizin Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Yenilendi

İçişleri Bakanlığımızca yürütülen ve nüfus müdürlüklerinin vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmesi adına "Hayatınızın Her Anında" sloganıyla yeni konsept çalışmaları 12 ilçemizde tamamlandı.

İçişleri Bakanlığımızca yürütülen ve nüfus müdürlüklerinin vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmesi adına "Hayatınızın Her Anında" sloganıyla yeni konsept çalışmaları 12 ilçemizde tamamlandı. Isparta Valiliği koordinasyonunda İl Özel İdaresi'nin mali destekleriyle 3 hafta önce başlayan çalışmalar sonucunda yeni hizmet alanları vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu.

Bu kapsamda Vali Ömer Seymenoğlu Aksu ve Eğirdir ilçelerinde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ilgililerden bilgi aldı. Yeni konseptin müdürlüklere çok yakıştığını belirten Vali Seymenoğlu çalışanlara yeni hizmet alanlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Hayatınızın Her Anında" sloganıyla yenilenen Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerinde başta T. C. Kimlik Kartı, sürücü belgesi, pasaport, doğum-ölüm ve evlenme tescili, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi, vatandaşlık işlemleri gibi bir çok alanda vatandaşlara hizmet veriliyor.

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Kaynak: Habermetre