12 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı
12 Haziran 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Teşkilat
02:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:30 İmparatoriçe Ki
05:30 Yeşil Deniz
08:05 Yedi Numara
09:05 Tozkoparan İskender
10:55 Masumlar Apartmanı
14:40 Yıldızların Yolu
15:55 Galler - İsviçre
18:00 Ana Haber
18:55 Danimarka - Finlandiya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Belçika - Rusya
Kaynak: InterSinema.com