12 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 12 Haziran 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Aramızda Kalsın 02:30 Çilek Kokusu 04:45 Güzel Köylü 05:00 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:10 Benim Tatlı Yalanım 13:30 Çilek Kokusu 16:50 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Çok Filim Hareketler Bunlar 20:00 Kızıl Elmas 22:00 Medcezir 22:15 Çok Filim Hareketler Bunlar Kaynak: InterSinema.com