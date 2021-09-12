12 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
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12 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı

InterSinema.com - Haberler | TV
12 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı

12 Eylül 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Seksenler

07:05 Yeşil Deniz

09:40 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Belgesel

19:00 Ana Haber

20:00 Dizi

12 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı

12 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı

12 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı

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Haber: 12 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
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