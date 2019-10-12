12 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

12.10.2019 06:49

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Futbolun Şehirleri

00:05 Maç Sonu

00:45 Süper Lig'in Gol Kralları

01:00 Futbolun Şehirleri

01:00 Maç Sonu

02:00 Taraftar

02:30 Süper Lig Kısa Özet

02:30 Maç Sonu

03:00 Milli Maç Özel

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:30 Maç Sonu

05:45 Eski Dostlar Carew Tomas Ujfalusi

06:00 Milli Maç Özel

06:00 Maç Sonu

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

09:15 Süper Lig Kısa Özet

10:30 Maç Sonu

10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Milli Maç Özel

12:00 Taraftar

12:00 Maç Saati

12:15 Futbolun Şehirleri

12:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 Taraftar

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:30 Football's Greatest

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

15:00 Maç Sonu

15:30 Milli Maç Özel

16:30 Özel Röportaj

16:35 Maç Başlıyor

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

17:45 Süper Lig Top 10

18:00 Taraftar

18:00 Maç Saati

18:50 Maç Başlıyor

19:45 Süper Lig Top 10

20:00 Devre Arası

21:00 Süper Lig Özel

21:15 Maç Önü

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 Özel Röportaj

23:30 Taraftar

23:45 Maç Sonu

Kaynak: InterSinema.com