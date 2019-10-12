12 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
12 Ekim 2019 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Futbolun Şehirleri
00:05 Maç Sonu
00:45 Süper Lig'in Gol Kralları
01:00 Futbolun Şehirleri
01:00 Maç Sonu
02:00 Taraftar
02:30 Süper Lig Kısa Özet
02:30 Maç Sonu
03:00 Milli Maç Özel
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:30 Maç Sonu
05:45 Eski Dostlar Carew Tomas Ujfalusi
06:00 Milli Maç Özel
06:00 Maç Sonu
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
09:15 Süper Lig Kısa Özet
10:30 Maç Sonu
10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Milli Maç Özel
12:00 Taraftar
12:00 Maç Saati
12:15 Futbolun Şehirleri
12:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
14:00 Taraftar
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:30 Football's Greatest
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 Maç Sonu
15:30 Milli Maç Özel
16:30 Özel Röportaj
16:35 Maç Başlıyor
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
17:45 Süper Lig Top 10
18:00 Taraftar
18:00 Maç Saati
18:50 Maç Başlıyor
19:45 Süper Lig Top 10
20:00 Devre Arası
21:00 Süper Lig Özel
21:15 Maç Önü
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 Özel Röportaj
23:30 Taraftar
23:45 Maç Sonu