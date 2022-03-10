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12. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

AA - İlkan Toprak - Güncel
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12. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bu yıl 12'nci düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bu yıl 12'nci düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kentin tarım ve hayvancılık sektöründe zengin bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kentin tarımsal potansiyelinin daha da değer kazanması için fuarların önemine değinen Şıldak, "Katma değerin yükselmesi, yeni teknolojilerin, yeni modern anlayışla alana yansıması anlamında fuarların çok büyük katkı sağladığı muhakkaktır." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da gelişen teknolojiyi üreticiyle buluşturan fuarların faydalarını anlattı.

Yılmaz, 3 gün sürecek fuarın çiftçi, üretici ve firma sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ise fuarın gelecek yıl festivale dönüştüreceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri gerçekleştirdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Şıldak ve beraberindekiler, fuardaki stantları gezdi.

Tarım makineleri ve traktörlerin de dahil olduğu yaklaşık 380 firma ile hayvancılık yapan üreticilerin katıldığı fuar 13 Mart'a kadar açık kalacak.

AA / İlkan Toprak - Güncel

Hasan Şıldak, Balıkesir, Tarım, Güncel, Haberler

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