12 Ağustos Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 12 Ağustos Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Bolluca Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2020 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2020 09:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2020 10:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Gençosman Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2020 10:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Balibey Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 12.08.2020 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]