12 Ağustos Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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12 Ağustos Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

12 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

12 Ağustos Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
12.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:45

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 12 Ağustos Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Bolluca Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.08.2020 09:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.08.2020 09:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.08.2020 10:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Gençosman Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.08.2020 10:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Şile

Etkilenen Mahalleler : Balibey Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 12.08.2020 09:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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