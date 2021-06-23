114 EBA destek noktası daha hizmete açıldı
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114 EBA destek noktası daha hizmete açıldı

114 EBA destek noktası daha hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 ildeki 114 okulda, eğitim bilişim ağı (EBA) destek noktası kurulduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 ildeki 114 okulda, eğitim bilişim ağı (EBA) destek noktası kurulduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk, MEB Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda düzenlenen, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilciliği desteğiyle kurulan 114 EBA destek noktası tanıtımı ve çevrim içi bağlantıyla hizmete açılması programına katıldı.

Eğitime erişimde herkese eşit şekilde davranma yerine, hak edileni verme konusunda, adalet temelli bir bakış açısına sahip olduklarını belirten Selçuk, Türkiye genelinde, 20 bini aşkın EBA destek noktası bulunduğunu kaydetti.

Selçuk, Türkiye'deki tüm çocukların evine en yakın okula gidip EBA destek noktasından ücretsiz hizmet almasını sağladıklarına işaret ederek, Kovid-19 salgını döneminde, 3 televizyon kanalı kurulduğunu ve dünyada, en çok canlı ders yapılan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi.

UNHCR'nin desteğiyle 114 okulda daha EBA destek noktası kurulduğunu duyuran Selçuk, şöyle konuştu:

"EBA destek noktaları, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon'da kuruldu. Buralarda, 15 ya da 20 öğrencilik merkezler oluşturuluyor. Bir öğretmen desteği ve masaüstü bilgisayarların yanı sıra öğretmene de laptop desteği sağlanıyor. Toplamda 2 bin 59 bilgisayar sağlandı. Bu desteklerin devamının geleceğine inanıyoruz. Çünkü çocuklarımızın çok daha fazla desteğe ihtiyacı var. Öğrencilerimize, 1 milyona yakın 25 GB internet kapasitesi olan tablet dağıttık, bunun sayısını daha da artırmak istiyoruz. Bunu, salgın koşulları için geçici bir tedbir olarak da düşünmüyoruz. Bu, bizim eğitimde uzun soluklu hedeflerimizin, vizyonumuzun bir gereği."

Programa, UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc de katıldı.

EBA destek noktalarındaki il milli eğitim müdürlerinin duygu ve düşüncelerini de paylaştığı programın ardından Bakan Selçuk, Leclerc'e EBA destek noktalarını tanıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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